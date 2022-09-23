Опрос: Какими должны были бы быть результаты "референдумов"

Абсолютное большинство жителей восьми областей Юга и Востока Украины до войны были против присоединения к России. В Херсонской области поддерживали эту идею всего 11% респондентов. ﻿Об этом, со ссылкой на данные опроса КМИС, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Объединенные результаты трех опросов (февраль 2021, ноябрь 2021, начало февраля 2022) свидетельствуют, что во всех областях Юга и Востока абсолютное большинство видели Украину независимой от России. Даже в Донецкой области только 10% желали бы объединения в одно государство против 86%, поддерживавших независимость Украины. Похожая ситуация и в Луганской области. В других регионах Юга и Востока еще меньше людей хотели бы объединения с Россией.

В то же время, в 2021-2022 годах не было прямого вопроса аналогичного вопросу 2014 года ("Вы поддерживаете или не поддерживаете мнение, что Вашей области следует отделиться от Украины и присоединиться к России?").

Поэтому на основе данных 2014 года социологи создали регрессионную модель для пересчета данных о желании объединения Украины с Россией в процент тех, кто хотел бы, чтобы к России присоединилась его область.

Эти данные свидетельствуют, что до полномасштабного вторжения России в Украину процент тех, кто хотел бы, чтобы область присоединилась к России, не превышала 22% (в Херсонской области, например, только 11%). Социологи убеждены, что после вторжения, которое повлекло за собой гибель и увечье многих людей, разрушение домов, инфраструктуры количество сторонников России во всех регионах Украины резко уменьшилось, это показывают данные всех исследований, проведенных после вторжения.