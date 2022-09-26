Что происходит на валютном рынке и чего ожидать от доллара

﻿Прошлая неделя запомнилась резким скачком курса доллара по отношению к гривне. В среду 21 сентября в столице ценник на продажу наличного «американца» взлетел до 45 гривен, а в некоторых областных центрах были зафиксированы продажи по 46 и даже по 47 гривен. Длилось это буквально несколько часов, после чего началось снижение котировок. К настоящему моменту доллар в Киеве подешевел до 42,75-42,80 гривен.

Поводом для очередной волны паники стало выступление российского президента и объявление им частичной мобилизации, а также угроза применить ядерное оружие по Украине. Буквально на следующий день стало известно о намеченных на 23-27 сентября «псевдореферендумах» о присоединении к России, которые будут проведены на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Однако эта новость уже не смогла качнуть курс соответствующим образом.

Тем не менее, в настоящий момент доллар и в столице, и в других городах продают дороже на 25-30 копеек, чем вечером вторника 20 сентября, а снижение котировок после взрывного роста происходит крайне медленно и слабо.

Четыре государственных банка – «Приватбанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк», больше месяца удерживающие на своих табло курсы продажи ниже 40 гривен, были вынуждены отреагировать на происходящее и начали двигать ценники вверх, сближая их с рыночным курсом. В настоящий момент «Укргазбанк» и «Укрэксимбанк» продают доллар по 41,50 гривен, «Приватбанк» - по 41,70 гривен, а «Ощадбанк» - по 41,99 гривен. Но несмотря на то, что разница с рыночным курсом уже сократилась до 1 гривны, приобрести валюту в этих банках по-прежнему невозможно. Не помогли пока что и наличные интервенции Национального банка. Кстати, сегодня, в понедельник 26 сентября, Нацбанк проводит уже четвертый обмен безналичных долларов на наличные. Всего за 4 раза было передано банкам 400 млн наличных долларов.

Перекос между спросом от импортеров и предложением валюты от экспортеров на межбанковском валютном рынке продолжает расти. Национальный банк с каждой неделей вынужден увеличивать объем интервенций на продажу валюты, чтобы обеспечить выполнение импортных контрактов. Так, в период с 19 по 23 сентября НБУ продал на межбанке 744,88 млн (на 216,72 млн больше, чем неделей ранее), а купил всего 7,10 млн долларов. Логично, что в условиях, когда рыночный курс оторвался от официального больше, чем на 6 гривен (17%), экспортеры «зажимают» выручку, продавая лишь самый минимум. Почему при этом Нацбанк до сих пор не восстановил норму обязательной продажи валютной выручки для экспортеров хотя бы на уровне 30-50%, остается вопросом без ответа.

Чего дальше ожидать от валютного курса?

Во вторник 27 сентября закончатся фейковые «псевдореферендумы», после чего последует ратификация их результатов Госдумой России. Решение об аннексии захваченных территорий (как это было в феврале 2014 года с Крымом) может оказать воздействие на настроения в Украине и вызвать очередную волну падения гривны.

По мнению аналитиков портала «Курс Украины», в течение ближайших месяца-двух рыночный курс доллара приблизится к уровню 45 гривен, который был протестирован на прошлой неделе.

Кроме того, чем большим будет разрыв между официальным и рыночным курсами доллара, тем больше будет создаваться поводов для очередного пересмотра официального курса Национальным банком. А поднятие официального курса НБУ даже на 10% спровоцирует дальнейший рост и рыночного курса тоже. Даже если этого не произойдет в октябре (очередное заседание Правления НБУ намечено на 20 октября), то это состоится в декабре