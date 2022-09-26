Що відбувається на валютному ринку та чого очікувати від долара

﻿Минулий тиждень запам'ятався різким стрибком курсу долара щодо гривні. У середу 21 вересня у столиці цінник на продаж готівкового «американця» злетів до 45 гривень, а в деяких обласних центрах було зафіксовано продаж по 46 і навіть по 47 гривень. Тривало це буквально кілька годин, після чого почалося зниження котирувань. На даний момент долар у Києві подешевшав до 42,75-42,80 гривень.

Приводом для чергової хвилі паніки став виступ російського президента та оголошення їм часткової мобілізації, а також загроза застосування ядерної зброї в Україні. Буквально наступного дня стало відомо про намічені на 23-27 вересня «референдуми» про приєднання до Росії, які будуть проведені на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Однак ця новина вже не змогла хитнути курс відповідним чином.

Проте зараз долар і в столиці, і в інших містах продають дорожче на 25-30 копійок, ніж увечері вівторка 20 вересня, а зниження котирувань після вибухового зростання відбувається вкрай повільно і слабко.

Чотири державні банки – «Приватбанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк» та «Укргазбанк», які більше місяця утримували на своїх табло курси продажу нижче 40 гривень, були змушені відреагувати на те, що відбувалося, і почали рухати цінники вгору, зближуючи їх з ринковим курсом. Наразі «Укргазбанк» та «Укрексімбанк» продають долар по 41,50 гривень, «Приватбанк» – по 41,70 гривень, а «Ощадбанк» – по 41,99 гривень. Але незважаючи на те, що різниця з ринковим курсом вже скоротилася до 1 гривні, придбати валюту в цих банках, як і раніше, неможливо. Не допомогли поки що й готівкові інтервенції Національного банку. До речі, сьогодні, у понеділок, 26 вересня, Нацбанк проводить вже четвертий обмін безготівкових доларів на готівку. Усього за 4 рази було передано банкам 400 млн готівкових доларів.

Дисбаланс між попитом від імпортерів та пропозицією валюти від експортерів на міжбанківському валютному ринку продовжує зростати. Національний банк із кожним тижнем змушений збільшувати обсяг інтервенцій на продаж валюти, щоб забезпечити виконання імпортних контрактів. Так, у період з 19 по 23 вересня НБУ продав на міжбанку 744,88 млн (на 216,72 млн більше, ніж тижнем раніше), а купив лише 7,10 млн доларів. Логічно, що в умовах, коли ринковий курс відірвався від офіційного більше, ніж на 6 гривень (17%), експортери притримують виторг, продаючи лише мінімум. Чому при цьому Нацбанк досі не відновив норму обов'язкового продажу валютного виторгу для експортерів хоча б на рівні 30-50%, залишається питанням без відповіді.

Що далі чекати від валютного курсу?

У вівторок 27 вересня закінчаться фейкові «референдуми», після чого настане ратифікація їх результатів Держдумою Росії. Рішення про анексію захоплених територій (як це було у лютому 2014 року з Кримом) може вплинути на настрої в Україні та викликати чергову хвилю падіння гривні.

На думку аналітиків порталу "Курс України", протягом найближчих місяця-двох ринковий курс долара наблизиться до рівня 45 гривень, який було протестовано минулого тижня.

Крім того, чим більшим буде розрив між офіційним та ринковим курсами долара, тим більше створюватимуться приводи для чергового перегляду офіційного курсу Національним банком. А підвищення офіційного курсу НБУ навіть на 10% спровокує подальше зростання і ринкового курсу теж. Навіть якщо цього не станеться у жовтні (чергове засідання Правління НБУ заплановано на 20 жовтня), то це відбудеться у грудні