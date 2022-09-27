РосСМИ: умер певец Борис Моисеев

Советский и российский певец Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает РИА Новости" со ссылкой на его арт-директора Сергея Гороха.

Российские СМИ сообщают со ссылкой на Гороха, что Моисеев "умер в 2 часа".

При этом причины не уточняются.

Моисеев родился в 1954 году в Белорусской ССР в женской исправительной колонии в Могилеве его мать Геня Мойсес была политзаключенной. Рос без отца.

Эстрадный певец, танцовщик, хореограф, заслуженный артист России.

Согласно данным из открытых источников, в 2010 году артист пережил инсульт. Второй - в 2015 году.

Какое-то время состоял в партии "Единая Россия".