РосЗМІ: помер співак Борис Мойсеєв
Радянський і російський співак Борис Мойсеєв помер у віці 68 років, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило "РИА Новости" з посиланням на його артдиректора Сергія Гороха.
Російські ЗМІ повідомляють із посиланням на Гороха, що Мойсеєв "помер о 2 годині".
При цьому причини смерті не уточнюються.
Мойсеєв народився 1954 року в Білоруській РСР у жіночій виправній колонії в Могильові, його мати Геня Мойсес була політв'язнем. Ріс без батька.
Естрадний співак, танцівник, хореограф, заслужений артист Росії.
Згідно з даними з відкритих джерел, 2010 року артист пережив інсульт. Другий - у 2015 році.
Якийсь час перебував у партії "Единая Россия".