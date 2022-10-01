ОВА: возле Купянска нашли обстрелянную колонну гражданских автомобилей

В Купянском районе была обнаружена обстрелянная колонна с автомобилями, где находились гражданские. По предварительным данным, погибли 20 человек, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 1 октября.

По его словам, оккупанты атаковали мирных жителей, когда те попытались сбежать от обстрелов. На место, где нашли автомобили, выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия.

27 сентября в Офисе президента заявили, что во время контрнаступления ВСУ освободили уже 454 населенных пункта в Харьковской области. Однако РФ продолжает атаковать деоккупированные населенные пункты — из-за интенсивных обстрелов в регионе проводят частичную эвакуацию.

30 сентября российские войска нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате атаки погибли 30 человек, еще 118 — ранены и травмированы.