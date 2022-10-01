ОВА: біля Куп’янська виявили обстріляну колону з автомобілями

У Куп’янському районі виявили обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні. За попередніми даними, загинули 20 людей, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 1 жовтня.

За його словами, окупанти атакували мирних жителів, коли ті намаглися втекти від обстрілів. На місце, де знайшли авто, виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії.

27 вересня в Офісі президента заявили, що під час контрнаступу ЗСУ звільнили вже 454 населені пункти в Харківській області. Проте РФ продовжує атакувати деокуповані населені пункти — через інтенсивні обстріли у регіоні проводять часткову евакуацію.

30 вересня російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Унаслідок атаки загинули 30 людей, ще 118 — поранені та травмовані.