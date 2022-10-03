Нацбанк нашел способ, как остановить рост курса доллара

За прошедшую неделю доллар в Украине существенно подешевел. Если в прошлый понедельник оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 42,80-42,95 гривен, то сегодня к обеду ценники рухнули до 41,35-41,40 гривен. Т.е. за неделю снижение составило 1,5 гривны на каждом долларе.

Фейковые «псевдореферендумы» и даже сам факт попытки аннексии временно оккупированных украинских территорий не оказал практически никакого воздействия на настроения рынка. Доллар продолжил терять в цене, а после того, как на выходных ценник опустился ниже отметки 42 гривны, падение ускорилось.

Операторы наличного валютообмена сообщают порталу «Курс Украины» о перебоях с наличием национальной валюты, из-за чего они вынуждены снижать курсы покупки и продажи иностранной валюты.

Что же происходит с курсом доллара, и причем тут Нацбанк?

Дело в том, что в прошлую пятницу регулятор опубликовал очередное Постановление №211, в котором, в том числе предпринял действия, направленные на сбалансирование спроса-предложения на наличном валютном рынке. В частности, с 5 октября НБУ перекрыл платежи на зарубежные карты с украинских гривневых банковских карт с целью существенно снизить отток иностранной валюты.

Кроме того, с 1 октября Национальный банк увеличил ежемесячный лимит на покупку гражданами безналичной иностранной валюты с дальнейшим ее размещением на неразрывный депозит на срок от 3-х месяцев с 50 до 100 тысяч гривен. Теперь все желающие (которым не нужна срочно наличная валюта) получили возможность купить доллары по цене от 36,9343 до 38,20 гривен на депозит. Самые сообразительные поспешили сдать имеющиеся доллары в обменку по ценам от 41,50 до 42 гривен – и тут же оформить депозит по цене на 10% дешевле. Это привело к скачкообразному росту предложения валюты с одновременным резким падением спроса на нее.

И наконец, в понедельник 3 октября Нацбанк провел уже пятый по счету обмен безналичной валюты на наличную. За период с 7 сентября коммерческие банки получили таким образом 500 млн наличных долларов, что существенно пополнило их запасы и сняло проблему с покупкой валюты в отделениях банков.

Такими скоординированными действиями на фоне успехов ВСУ на фронте Национальному банку удалось наконец-то сбить ажиотажный спрос на валюту и укрепить гривну.

Чего дальше ожидать от валютного курса?﻿

Очень многое теперь будет зависеть от того, как много желающих решится рискнуть и променять хрустящие американские бумажки на договор депозита на 3 месяца, пусть и по более низкой цене. Если о такой возможности узнает много людей, спрос на подобные банковские услуги будет зашкаливать. Ведь теперь военным и их родственникам уже не надо будет бегать по обменкам, скупая доллары и евро; достаточно будет нажать несколько кнопок в смартфонах – и оформить депозит на 3 месяца. При этом доллары выйдут не по 41,50-42,00 гривны, а на 10% дешевле.

Также снижение ценников на продажу валюты подтолкнет тех, кто нуждается в гривне для проведения различных операций, еще более активно сдавать доллары и евро в обменки. В результате курс продажи наличного доллара в банках и небанковских обменниках в ближайшие дни может опуститься до уровня 41,00 гривен. А при благоприятном стечении обстоятельств – даже ниже. Однако такое укрепление гривны вряд ли будет долгим и существенным. Далеко не всем подойдет вариант с депозитами, а подешевевший доллар спровоцирует рост спроса на него. Да и «печатание» гривны, непрекращающееся ни днем, ни ночью, рано или поздно опять подтолкнет курс доллара к росту. И после непродолжительной паузы мы вновь увидим сначала возврат ценников к отметке 43 гривны, а к концу года – и выше. Подтолкнет доллар вверх и изменение официального курса доллара, которое все же придется сделать Нацбанку. Поскольку экспортеры крайне недовольны разрывом между официальным и реальным курсами и не желают продавать полученную валюту по 36,5686 гривен при курсе выше 41.