Нацбанк знайшов спосіб, як зупинити зростання курсу долара

За минулий тиждень долар в Україні суттєво подешевшав. Якщо минулого понеділка оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 42,80-42,95 гривень, то сьогодні до обіду цінники впали до 41,35-41,40 гривень. Тобто за тиждень зниження становило 1,5 гривні на кожному доларі.

Фейкові "псевдореферендуми" і навіть сам факт спроби анексії тимчасово окупованих українських територій не вплинули практично на настрої ринку. Долар продовжив втрачати в ціні, а після того, як на вихідних цінник опустився нижче за відмітку 42 гривні, падіння прискорилося.

Оператори готівкового валютообміну повідомляють порталу "Курс України" про перебої з наявністю національної валюти, через що вони змушені знижувати курси купівлі та продажу іноземної валюти.

Що ж відбувається з курсом долара, і до чого тут Нацбанк?

Річ у тім, що минулої п'ятниці регулятор опублікував чергову Постанову №211, в якій, зокрема, зробив дії, спрямовані на збалансування попиту-пропозиції на готівковому валютному ринку. Зокрема, з 5 жовтня НБУ перекрив платежі на закордонні картки з українських гривневих банківських карток із метою суттєво знизити відтік іноземної валюти.

Крім того, з 1 жовтня Національний банк збільшив щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим її розміщенням на нерозривний депозит терміном від 3-х місяців з 50 до 100 тисяч гривень. Наразі всі охочі (яким не потрібна терміново готівкова валюта) отримали можливість купити долари за ціною від 36,9343 до 38,20 гривень на депозит. Найкмітливіші поспішили здати наявні долари в обмінки за цінами від 41,50 до 42 гривень – і відразу оформити депозит за ціною на 10% дешевше. Це призвело до стрибкоподібного зростання пропозиції валюти з одночасним різким падінням попиту на неї.

І нарешті, у понеділок, 3 жовтня, Нацбанк провів уже п'ятий обмін безготівкової валюти на готівку. За період із 7 вересня комерційні банки отримали таким чином 500 млн готівкових доларів, що суттєво поповнило їх запаси та зняло проблему із купівлею валюти у відділеннях банків.

Такими скоординованими діями на тлі успіхів ЗСУ на фронті Національному банку вдалося нарешті збити ажіотажний попит на валюту та зміцнити гривню.

Чого далі чекати від валютного курсу?

Дуже багато тепер залежатиме від того, як багато охочих наважиться ризикнути і проміняти хрусткі американські папірці на договір депозиту на 3 місяці, нехай і за нижчою ціною. Якщо про таку можливість дізнається багато людей, попит на подібні банківські послуги зашкалюватиме. Адже тепер військовим та їхнім родичам уже не треба буде бігати за обмінками, скуповуючи долари та євро; достатньо буде натиснути кілька кнопок у смартфонах – та оформити депозит на 3 місяці. При цьому долари вийдуть не по 41,50-42,00 гривні, а на 10% дешевше.

Також зниження цінників на продаж валюти підштовхне тих, кому потрібні гривні для проведення різних операцій, ще активніше здавати долари та євро в обмінки. В результаті курс продажу готівкового долара у банках та небанківських обмінниках найближчими днями може опуститися до рівня 41,00 гривень. А за сприятливого збігу обставин – навіть нижче. Однак таке зміцнення гривні навряд чи буде довгим та суттєвим. Далеко не всім підійде варіант з депозитами, а долар, що подешевшав, спровокує зростання попиту на нього. Та й "друк" гривні, що не припиняється ні вдень, ні вночі, рано чи пізно знову підштовхне курс долара до зростання. І після нетривалої паузи ми знову побачимо спочатку повернення цінників до позначки 43 гривні, а до кінця року – і вище. Підштовхне долар вгору і зміна офіційного курсу долара, яку все ж таки доведеться зробити Нацбанку. Оскільки експортери вкрай незадоволені розривом між офіційним та реальним курсами і не бажають продавати отриману валюту по 36,5686 гривень за курсу вище 41.