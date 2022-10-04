The Times: Путин направил "ядерный поезд" к линии фронта

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, планирует испытания ядерного оружия вблизи Украины – для этого он направил в направлении линии фронта так называемый "ядерный поезд". Об этом, ﻿со ссылкой на The Times, сообщает Европейская правда.

Владимир Путин дал понять, что готов применить ядерное оружие для защиты России, и напряженность усилилась после аннексии им четырех областей Украины, где идут ожесточенные бои.

И вот теперь колонна бронетранспортеров БПМ-97 и другой военной техники движется через центральную Россию, о чем пророссийский канал "Рыбарь" сообщил в Telegram.

По сообщениям, эта сложная техника, которая включает противоминное вооружение, принадлежит 12-му Главному управлению российской армии, которое руководит центральными хранилищами ядерного оружия.

Польский военный аналитик Конрад Музыка отметил, что этот поезд отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, обслуживание, транспортировку и выдачу соответствующим подразделениям.

Это может означать, что ядерное оружие везут на фронт, или это может быть попыткой Путина угрожать и запугивать Запад.

Музыка написал в Твиттере об изображении поезда: "Значит ли это, что это видео показывает подготовку к ядерному взрыву? Не совсем. Есть и другие более вероятные объяснения".

По его мнению, это может быть посланием Западу или военная техника может использоваться в учебных целях.

НАТО, по информации британского издания, уже предупредил союзников о возможных ядерных испытаниях РФ недалеко от границы с Украиной.