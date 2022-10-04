The Times: Путін спрямував "ядерний потяг" до лінії фронту

Президент РФ Владімір Путін, ймовірно, планує випробування ядерної зброї поблизу України – для цього він спрямував у напрямку лінії фронту так званий "ядерний потяг".﻿ Про це, з посиланням на The Times, повідомляє Європейська правда.

Владімір Путін дав зрозуміти, що готовий застосувати ядерну зброю для захисту Росії, і напруженість посилилася після анексії ним чотирьох областей України, де точаться запеклі бої.

І ось тепер колона бронетранспортерів БПМ-97 та іншої військової техніки рухається через центральну Росію, про що проросійський канал "Рыбарь" повідомив у Telegram.

За повідомленнями, ця складна техніка, яка включає протимінне озброєння, належить 12-му Головному управлінню російської армії, яке керує центральними сховищами ядерної зброї.

Польський військовий аналітик Конрад Музика зазначив, що цей потяг відповідає за ядерні боєприпаси, їхнє зберігання, обслуговування, транспортування та видачу відповідним підрозділам.

Це може означати, що ядерну зброю везуть на фронт, або це може бути спробою Путіна погрожувати і залякувати Захід.

Музика написав у Твіттері про зображення потягу: "Чи означає це, що це відео показує підготовку до ядерного вибуху? Не зовсім. Є й інші більш вірогідні пояснення".

На його думку, це може бути посланням Заходу або військова техніка може використовуватися в навчальних цілях.

НАТО, за інформацією британського видання, уже попередив союзників про можливі ядерні випробування російської федерації неподалік кордону з Україною.