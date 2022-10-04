ВСУ: На Херсонщине освободили ряд ключевых населенных пунктов

4 октября в соцсетях появился ряд видео из освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Защитники сообщают о деоккупации Давыдового Брода, Староселья, Архангельского, Большой Александровки.

"Слава Украине! Слава морской пехоте! Сегодня 4 октября Давыдов Брод освобожден от орков (россиян – ред.) силами 35-й отдельной бригады морской пехоты. Торжественно вешаем желто-голубой флаг над Давыдовым Бродом" , - сообщили военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Українські захисники публікують у мережі відео про звільнення Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки у Херсонській області. Відео з Telegram Маріупольської міської ради pic.twitter.com/OAQvaAO8xQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 4, 2022

В то же время в сети публикуют видео украинских защитников и из ряда других населенных пунктов на Херсонщине. В частности, из Староселья, Архангельского, Большой Александровки, которые расположены вблизи Давыдова Брода.