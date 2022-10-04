ВСУ: На Херсонщині звільнили низку ключових населених пунктів

4 жовтня у соцмережах з'явилася низка відео зі звільнених населених пунктів у Херсонській області. Захисники повідомляють про деокупацію Давидового Брода, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки.

"Слава Україні! Слава морській піхоті! Сьогодні 4 жовтня Давидів Брід звільнений від орків (росіян – ред.) силами 35-ї окремої бригади морської піхоти. Урочисто вішаємо жовто-блакитний прапор над Давидовим Бродом" , - повідомили військовослужбовці морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

Українські захисники публікують у мережі відео про звільнення Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки у Херсонській області. Відео з Telegram Маріупольської міської ради pic.twitter.com/OAQvaAO8xQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 4, 2022

Водночас у мережі публікують відео українських захисників і з інших населених пунктів на Херсонщині. Зокрема, із Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки, які розташовані поблизу Давидова Брода.