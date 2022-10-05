ОВА: оккупанты атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе
Оккупанты ночью нанесли удары дронами-камикадзе типа Shahed-136 по Белой Церкви. Повреждена инфраструктура, также известно об одном раненом. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Ночью враг нанес удары дронами-камикадзе типа Shahed-136 по Белой Церкви. Всего 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура", - говорится в сообщении.
В настоящее время идет ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы.
"Прошу жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности", - призвал Кулеба.