ОВА: оккупанты атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе

Оккупанты ночью нанесли удары дронами-камикадзе типа Shahed-136 по Белой Церкви. Повреждена инфраструктура, также известно об одном раненом. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Ночью враг нанес удары дронами-камикадзе типа Shahed-136 по Белой Церкви. Всего 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура" , - говорится в сообщении.

В настоящее время идет ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы.