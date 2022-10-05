ОВА: окупанти атакували Білу Церкву дронами-камікадзе
Окупанти вночі завдали ударів дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві. Пошкоджено інфраструктуру, також відомо про одного пораненого. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Вночі ворог наніс удари дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві. Усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура", - йдеться в повідомленні.
Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби.
"Прошу жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки", - закликав Кулеба.