Россия дала Венгрии отсрочку выплат за газ - Bloomberg

Российский Газпром предоставил Венгрии отсрочку для платежей за газ на 1,9 миллиарда евро. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Корреспондент.

Ранее Будапешт сообщил, что получил от Газпрома трехлетнюю отсрочку по платежам, подлежащим уплате в шестимесячный период, но деталей не раскрыл.

По данным издания, согласно условиям соглашения, в первый год Венгрия заплатит 20% от суммы платежа, который будет отсрочен, а затем будет платить по 40% в следующие два года. Отсрочка платежа будет произведена под 3,5%.

Отмечается, что в зимний период 2022/23 года без учета отсрочки Венгрия должна будет заплатить за российский газ 4 млрд евро.