Росія дала Угорщині відстрочку виплат за газ - Bloomberg

Російський Газпром надав Угорщині відстрочку для платежів за газ на 1,9 мільярда євро. Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Корреспондент.

Раніше Будапешт повідомив, що отримав від Газпрому трирічну відстрочку за платежами, які підлягають сплаті у шестимісячний період, але деталей не розкрив.

За даними видання, згідно з умовами угоди, у перший рік Угорщина заплатить 20% від суми платежу, який буде відстрочений, а потім платитиме по 40% у наступні два роки. Відстрочення платежу буде здійснено під 3,5%.

Зазначається, що у зимовий період 2022/23 року без урахування відстрочки Угорщина має заплатити за російський газ 4 млрд євро.