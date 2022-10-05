ОК "Юг": Украина вернула контроль над тремя селами на Херсонщине

Сегодня, 5 октября, в Бериславском районе Херсонской области Силы обороны Юга освободили три населенных пункта, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Оперативного Командования "Юг".

"На Херсонщине, в Бериславском районе Силами обороны юга освобождены и закреплены с восстановлением государственного флага Украины: Нововоскресенское, Новогригорьевка, Петропавловка" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале освобождения Луганской области. За день удалось освободить шесть населенных пунктов.