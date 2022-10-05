ОК "Південь": Україна повернула контроль над трьома селами на Херсонщині

Сьогодні, 5 жовтня, у Бериславському районі Херсонської області Сили оборони Півдня звільнили три населені пункти, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного Командування "Південь".

"На Херсонщині, в Бериславському районі Силами оборони півдня звільнено і закріплено із відновленням державного прапору України: Нововоскресенське, Новогригорівку, Петропавлівку" , — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, вранці 5 жовтня голова Луганської ОВ Сергій Гайдай заявив про початок звільнення Луганської області. За день вдалося звільнити шість населених пунктів.