ОВА: оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру и ближайшим окрестностям".

Он сообщил, что есть риск повторных обстрелов.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Россияне в ночь на 6 октября нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в центре Запорожья, целились в объекты инфраструктуры. В последний раз сообщалось о 12 погибших.