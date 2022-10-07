ОВА: окупанти нанесли ракетний удар по Запорізькій області
Росіяни нанесли ракетний удар по Запорізькій області, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.
"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях".
Він повідомив, що є ризик повторних обстрілів.
Про руйнування і постраждалих не повідомляється.
Росіяни в ніч на 6 жовтня завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у центрі Запоріжжя, цілили в об’єкти інфраструктури. Востаннє повідомлялося про 12 загиблих.