Почем продают доллар после ракетных обстрелов

Не успел валютный рынок немного прийти в себя, как на нашу страну обрушилась очередная беда. Массированные ракетные обстрелы территории Украины привели к гибели мирных жителей, разрушениям жилых домов и офисных центров, а также нарушению нормальной работы объектов критической инфраструктуры. Многие областные центры и территории области остались без света и воды.

Естественно, наличный валютный рынок тут же отреагировал на происходящее.

В Киеве, где в прошлую пятницу цена доллара в оптовых обменных пунктах опустилась до 40,90 гривен, а на выходных – незначительно выросла до 41,15-41,20 гривен, сегодня начался панический рост ценников. Частично это было вызвано тем, что многие обменные пункты закрылись, частично – снижением предложения валюты и одновременно резким ростом спроса.

К обеду цена достигла апогея на уровне 41,50 гривен на покупку и 42,50 гривен на продаже, т.е. за полдня выросла почти на 1,5 гривны. Естественно, такая реакция рынка не имела под собой никаких экономических обоснований и явилась исключительно следствием возникшей паники.

Впрочем, после 14:00 часов паника начала спадать, и к настоящему моменту доллар подешевел до 41,80 гривен: по такой цене его отдают оптовые обменные пункты столицы.

Если в ближайшие дни ситуация с обстрелами не ухудшится, доллар быстро вернется к прежним цифрам: в район 41,00-41,20 гривен за одного «американца».