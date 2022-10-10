За скільки продають долар після ракетних обстрілів

Не встиг валютний ринок трохи прийти до тями, як на нашу країну повалилося чергове лихо. Масовані ракетні обстріли території України призвели до загибелі мирних жителів, руйнування житлових будинків та офісних центрів, а також порушення нормальної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Багато обласних центрів та територій областей залишилися без світла та води.

Звичайно, готівковий валютний ринок відразу відреагував на те, що відбувається.

У Києві, де минулої п'ятниці ціна долара в оптових обмінних пунктах опустилася до 40,90 гривень, а у вихідні – незначно зросла до 41,15-41,20 гривень, сьогодні розпочалося панічне зростання цінників. Частково це було викликано тим, що багато обмінних пунктів закрилися, частково – зниженням пропозиції валюти та водночас різким зростанням попиту.

До обіду ціна досягла апогею на рівні 41,50 грн. на купівлю та 42,50 грн. на продажу, тобто за півдня зросла майже на півтори гривні. Природно, така реакція ринку не мала під собою жодних економічних обґрунтувань і стала виключно наслідком паніки.

Втім, після 14:00 години паніка почала спадати, і зараз долар подешевшав до 41,80 гривень: за такою ціною його віддають оптові обмінні пункти столиці.

Якщо найближчими днями ситуація з обстрілами не погіршиться, долар швидко повернеться до колишніх цифр: у район 41,00-41,20 гривень за одного "американця".