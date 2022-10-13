ЕС продлил санкции против России из-за применения "Новичка"

Европейский Союз продлил на год санкции против России, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня Совет продлил ограничительные меры против распространения и использования химического оружия еще на год, до 16 октября 2023 года", говорится в нем.

В целом ограничительные меры касаются 15 человек и 2 организаций. Санкции предусматривают заморозку активов этих лиц, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физические лица также подпадают под запрет на въезд, запрещающий им въезд или транзит через территорию ЕС.

Отмечается, что режим санкций ЕС направлен на содействие усилиям Сюоза по противодействию распространению и использованию химического оружия, а также на поддержку Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и использования химического оружия и его уничтожении.

Отметим, впервые такие санкции были введены в 2018 году для лиц и организаций, непосредственно ответственных за разработку и использование химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, материальную и техническую поддержку.

Отравление Скрипалей

1 марта 2018 года в Солсбери (Британия) были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как выяснили британские следователи, двое сотрудников ГРУ распылили нервно-паралитическое вещество "Новичок" из флакона духов Nina Ricci на дверную ручку дома, где проживал Скрипач.

Британия официально обвинила Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва назвала это провокацией.

Причастными к отравлению считаются сотрудники русского ГРУ с псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что отравление было санкционировано российским руководством, а министр Бен Уоллес возложил ответственность за отравление лично на президента России Владимира Путина.

В сентябре этого года посольство России в Великобритании требовало предоставить информацию о состоянии здоровья и местонахождении Скрипаей, отравленных четыре года назад.