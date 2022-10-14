Лукашенко: В Беларуси введен режим "повышенной террористической опасности"

Александр Лукашенко подтвердил введение в Беларуси "контртеррористических мер в связи с обострением по периметру границ", в то же время белорусский Комитет госбезопасности сообщил, что в стране не вводили режим "контртеррористической операции", сообщает Украинская правда.

"Введено (контртеррористические мероприятия - ред.) в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России. Это давно прописано... Все по плану" , - заявил руководитель Беларуси.

Однако в КГБ заявили, что "на территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер". Таким образом в спецслужбе опровергли слова главы МИД Беларуси Владимира Макея о введении режима "контртеррористической операции".

В Комитете сослались на закон "О борьбе с терроризмом", согласно которому вводит такой режим только КГБ страны.