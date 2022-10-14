Лукашенко: У Білорусі запроваджено режим "підвищеної терористичної небезпеки"

Олександр Лукашенко підтвердив запровадження в Білорусі "контртерористичних заходів у зв'язку із загостренням по периметру кордонів", водночас білоруський Комітет держбезпеки повідомив, що в країні не вводили режим "контртерористичної операції", повідомляє Українська правда.

"Введено (контртерористичні заходи - ред.) у зв'язку із загостренням ситуації по периметру наших кордонів. Згідно з документами, які у нас на цей випадок передбачені у союзі Білорусі та Росії. Це давно прописано... Все за планом" , - заявив керівник Білорусі .

Однак у КДБ заявили, що "на території Республіки Білорусь контртерористична операція не проводилася і наразі не проводиться. Інформація, що розповсюджується в інтернеті, має недостовірний характер". Таким чином, у спецслужбі спростували слова глави МЗС Білорусі Володимира Макея про запровадження режиму "контртерористичної операції".

У Комітеті послалися на закон "Про боротьбу з тероризмом", згідно з яким запроваджує такий режим лише КДБ країни.