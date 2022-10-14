ГСЧС: количество жертв удара по Запорожью 9 октября возросло до 15-ти

В Запорожье под завалами многоэтажки, куда 9 октября попала российская ракета, обнаружены тела уже 15 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГСЧС.

"В результате ракетного террора по гражданскому объекту города 15 человек погибли, 11 человек спасены и еще шестеро пока считаются без вести пропавшими".

По состоянию на 18:00 спасатели разобрали около 200 тонн остатков строительных конструкций.

Что этому предшествовало: