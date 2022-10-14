ДСНС: кількість жертв удару по Запоріжжю 9 жовтня зросла до 15-ти
У Запоріжжі під завалами багатоповерхівки, куди 9 жовтня влучила російська ракета, виявлено тіла вже 15 людей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба обласного управління ДСНС.
"Внаслідок ракетного терору по цивільному об’єкту міста 15 людей загинуло, 11 людей врятовано та ще шестеро наразі вважаються безвісті зниклими".
Станом на 18:00 рятувальники розібрали близько 200 тонн залишків будівельних конструкцій.
Шо цьому передувало:
- У ніч проти 9 жовтня Росія здійснила атаку на Запоріжжя, випустивши 12 ракет. Під вогонь потрапили десятки приватних домівок, два багатоквартирних будинки та цивільна інфраструктура міста. Унаслідок прямих влучань ракет у дев’ятиповерхівці були зруйновані з першого по сьомий поверхи. Під час розбирання руїн обвалилися й інші два поверхи.
- Зранку 14 жовтня повідомлялося, що кількість жертв зросла до 13.