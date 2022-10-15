Маск: Россия пытается убить Starlink

Основатель компании SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового интернета Starlink, сообщает Украинская правда.

"Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте — все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы. Несмотря на это, Starlink все равно может погибнуть" , – заявил он.

Тем временем вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверяет, что "терминалы Starlink работали, работают и будут работать" на фронте.

Ранее CNN сообщил, что компания Илона Маска обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине. Маск позже подтвердил эту информацию.

В материале CNN говорится, что соответствующее письмо компании в Пентагон было отправлено "в прошлом месяце" - соответственно, в сентябре, тогда как волна возмущения из-за предложения Маска пойти на уступки РФ по Украине.