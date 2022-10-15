Маск: Росія намагається вбити Starlink

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск написав у Twitter, що Росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink, повідомляє Українська правда.

"Starlink - єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті - всі інші мертві. Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси. Попри це, Starlink все одно може загинути" , – заявив він.

Тим часом віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняє, що "термінали Starlink працювали, працюють і працюватимуть" на фронті.

Раніше CNN повідомив, що компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні. Маск пізніше підтвердив цю інформацію.

У матеріалі CNN йдеться, що відповідний лист компанії до Пентагону був надісланий "минулого місяця" - відповідно, у вересні, тоді як хвиля обурення через пропозицію Маска піти на поступки РФ щодо України.