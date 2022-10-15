Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Национальный банк будет изымать банкноты предыдущего поколения

С 1 января 2023 года Национальный банк начнет постепенно изымать из оборота бумажные банкноты номиналов 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов (то есть предыдущего поколения) с целью постепенной их замены на обновленные денежные знаки.

Вместо них в оборот будут вводиться:

монеты 5 и 10 гривен образца 2018 года;

банкноты номиналов 20 и 100 гривен нового поколения.

С полным текстом сообщения можно ознакомиться на официальном сайте НБУ﻿.

2. IdeaBank запустил в эксплуатацию новое мобильное приложение

13 октября был открыт доступ всем клиентам IdeaBank к новому мобильному приложению «O.Bank 2.0».

Оно позволяет оформить цифровую карту с кредитным лимитом сразу после регистрации, без визита в отделение.

Для успешной регистрации в новом приложении на смартфоне должно быть установлено приложение «Дія» с доступными документами, подтверждающими личность ( ИПН, заграничный паспорт или ID-карта).

В данный момент приложение имеет ограниченный функционал, но банк обещает каждые две недели выпускать обновления и расширять список доступных функций.

3. Банки продолжают поднимать процентные ставки по депозитам

Так, с 13 октября банк «ПУМБ» поднял ставку по депозитному вкладу «Вільний» на 1%, с 7 до 8% годовых. Ставка по данному депозиту фиксируется на 3 месяца.

4. Forward Bank понизил лимиты по платежным картам

С 11 октября банк временно снизил лимиты на переводы со счетов и карт, выдачу наличных в банкоматах и кассах в Украине. Новые лимиты установлены на уровне 3000 гривен в сутки для следующих типов операций:

- P2P-переводы между картами через приложение «Forward Online». Лимит устанавливается на карту получателя, поэтому можно выполнять переводы по 3000 гривен на неограниченное количество разных карт разных банков;

- P2P-переводы между картами через внешние сервисы. Лимит отдельный для каждой карты;

- переводы с текущих и карточных счетов через Систему электронных платежей (платеж по реквизитам). Лимит устанавливается отдельно для каждого счета;

- выдачу наличных в банкоматах и кассах банков в Украине, кроме карт для выплат (национальной платежной системы «Простір» и международной платежной системы MasterCard), по которым установлен лимит на уровне 30000 гривен в сутки.

Выдача наличных через кассы магазинов осуществляется в пределах лимита, устаноленного банком-эквайером терминала, но не более 6000 гривен за одну операцию.