Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Національний банк вилучатиме банкноти попереднього покоління

З 1 січня 2023 року Національний банк почне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналів 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років (тобто попереднього покоління) з метою їхньої поступової заміни на оновлені грошові знаки.

Замість них в обіг вводитимуться:

монети 5 та 10 гривень зразка 2018 року;

банкноти номіналів 20 та 100 гривень нового покоління.

З повним текстом повідомлення можна ознайомитися на офіційному сайті НБУ.

2. IdeaBank запустив в експлуатацію новий мобільний додаток

13 жовтня було відкрито доступ всім клієнтам IdeaBank до нової мобільної програми «O.Bank 2.0».

Воно дозволяє оформити цифрову картку з кредитним лімітом одразу після реєстрації, без візиту до відділення.

Для успішної реєстрації в новому додатку на смартфоні має бути встановлений додаток «Дія» з доступними документами, що підтверджують особу (ІСН, закордонний паспорт або ID-картка).

Наразі програма має обмежений функціонал, але банк обіцяє кожні два тижні випускати оновлення та розширювати список доступних функцій.

3. Банки продовжують підіймати відсоткові ставки за депозитами

Так, з 13 жовтня банк ПУМБ підняв ставку за депозитним вкладом Вільний на 1%, з 7 до 8% річних. Ставка за цим депозитом фіксується на 3 місяці.

4. Forward Bank знизив ліміти за платіжними картками

З 11 жовтня банк тимчасово знизив ліміти на перекази з рахунків та карт, видачу готівки у банкоматах та касах в Україні. Нові ліміти встановлені на рівні 3000 гривень на добу для наступних типів операцій:

- P2P-переклади між картами через програму «Forward Online». Ліміт встановлюється на картку отримувача, тому можна виконувати перекази по 3000 гривень на необмежену кількість різних карток різних банків;

- P2P-переклади між картами через зовнішні послуги. Ліміт окремий кожної карти;

- перекази з поточних та карткових рахунків через Систему електронних платежів (платіж за реквізитами). Ліміт встановлюється окремо кожному за рахунку;

- видачу готівки у банкоматах та касах банків в Україні, крім карток для виплат (національної платіжної системи «Простір» та міжнародної платіжної системи MasterCard), за якими встановлено ліміт на рівні 30000 гривень на добу.

Видача готівки через каси магазинів здійснюється в межах ліміту, встановленого банком-екваєром терміналу, але не більше ніж 6000 гривень за одну операцію.