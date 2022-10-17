Мэр: оккупанты атаковали Киев дронами (Обновлено)

В понедельник, 17 октября, российские войска атаковали Киев дронами. Повреждены жилые дома, движение в центре столицы перекрыто. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В результате атаки дронами, в Шевченковском районе Киева – пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики – на месте. Информацию о пострадавших уточняем" , - написал Кличко.

Также в результате атаки в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме.

По состоянию на 12:45 известно о трех погибших в результате атаки на жилой дом. Спасены 19 человек. Работы продолжаются.

"Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, куда попал российский дрон, вытащили тела трех погибших мирных жителей. Среди них — молодая пара, муж и жена, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности" , - написал Кличко.

Сегодня утром в Киеве было зафиксировано 5 ударов, в том числе по объекту инфраструктуры.