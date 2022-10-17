Мер: окупанти атакували Київ дронами (Оновлено)

У понеділок, 17 жовтня, російські війська атакували Київ дронами. Пошкоджені житлові будинки, рух у центрі столиці перекрито. Про це повідомив﻿ мер Києва Віталій Кличко.

"В результаті атаки дронами, в Шевченківському районі Києва - пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо" , - написав Кличко.

У результаті атаки дронами, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.

Станом на 12:45 відомо про 3 загиблих унаслідок атаки на житловий будинок. Врятовано 19 осіб. Роботи тривають.

"Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності" , - написав Кличко.



Сьогодні вранці у Києві було зафіксовано 5 ударів, зокрема по об'єкту інфраструктури.