Мер: окупанти атакували Київ дронами (Оновлено)
У понеділок, 17 жовтня, російські війська атакували Київ дронами. Пошкоджені житлові будинки, рух у центрі столиці перекрито. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"В результаті атаки дронами, в Шевченківському районі Києва - пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - написав Кличко.
У результаті атаки дронами, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.
Станом на 12:45 відомо про 3 загиблих унаслідок атаки на житловий будинок. Врятовано 19 осіб. Роботи тривають.
"Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності", - написав Кличко.
Сьогодні вранці у Києві було зафіксовано 5 ударів, зокрема по об'єкту інфраструктури.