СМИ: в ЕС предлагают занять более жесткую позицию в отношении Китая

Странам-членам Европейского союза необходимо ужесточить свою политику в отношении Китая и рассматривать его в первую очередь как конкурента, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает Euractiv, об этом говорится в документе, подготовленном для стран-членов внешнеполитическим ведомством ЕС.

В документе сказано, что политика ЕС в отношении Китая, которая была согласована еще в 2019 году, уже устарела. С тех пор КНР рассматривали как "партнера, конкурента, соперника".

"Мы были немного больше сосредоточены на партнерской части, теперь нам следует больше сосредоточиться на сопернической части" , - цитирует издание одного из дипломатов ЕС.

По словам еще нескольких чиновников, изменение политики предполагает значительную трансформацию действующей стратегии, в которой Китай рассматривался как "партнер ЕС в решении глобальных и международных проблем".

В Euractiv отмечают, что документ планируют рассмотреть в понедельник, 17 октября, в ходе встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. Также он будет подготовлен к дебатам по Китаю на саммите лидеров ЕС, которые начнутся в четверг, 20 октября.

Напомним, ранее лидер КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай никогда не откажется от права применить силу против Тайваня.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, он надеется на большую роль Китая в окончании войны РФ против Украины.