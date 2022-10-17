ЗМІ: у ЄС пропонують зайняти більш жорстку позицію щодо Китаю

Країнам-членам Європейського Союзу необхідно посилити свою політику щодо Китаю та розглядати його насамперед як конкурента, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє Euractiv, про це йдеться в документі, підготовленому для країн-членів зовнішньополітичним відомством ЄС.

У документі сказано, що політика ЄС щодо Китаю, яка була погоджена ще 2019 року, вже застаріла. З того часу КНР розглядали як "партнера, конкурента, суперника".

"Ми були трохи більше зосереджені на партнерській частині, тепер нам слід більше зосередитись на суперницькій частині" , - цитує видання одного з дипломатів ЄС.

За словами ще кількох чиновників, зміна політики передбачає значну трансформацію чинної стратегії, в якій Китай розглядався як "партнер ЄС у вирішенні глобальних та міжнародних проблем".

У Euractiv зазначають, що документ планують розглянути у понеділок, 17 жовтня, під час зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу у Люксембурзі. Також він буде підготовлений до дебатів щодо Китаю на саміті лідерів ЄС, які розпочнуться у четвер, 20 жовтня.

Нагадаємо, раніше лідер КНР Сі Цзіньпін заявляв, що Китай ніколи не відмовиться від права застосувати силу проти Тайваню.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, він сподівається на велику роль Китаю у завершенні війні РФ проти України.