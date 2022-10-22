Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк предложил новый инструмент защиты гривневых сбережений от курсовых колебаний

Начиная с 21 октября все желающие смогут покупать доллары США по официальному курсу НБУ с дальнейшим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты после окончания срока депозита по официальному курсу на день проведения обратной операции. Сумма и количество таких вкладов для одного клиента банка не ограничены. Процентная ставка по депозиту будет устанавливаться согласно процентной политики банков. Срок депозита – от 6 месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения.

По оценкам Национального банка, такой инструмент создаст для граждан дополнительную альтернативу вложению средств в наличную иностранную валюту, что будет способствовать снижению спроса на нее, стабилизации ожиданий и снижению давления на курс в наличном сегменте валютного рынка.

С полным текстом сообщения можно ознакомиться на официальном сайте НБУ﻿.

2. «Приватбанк» первым отреагировал на новую инициативу НБУ и внедрил новый депозит «Капитал»

С 21 октября (т.е. с даты начала действия нового Постановления НБУ) «Приватбанк» запустил новый валютный депозит «Капитал», с помощью которого можно конвертировать гривну в валюту по курсу НБУ.

Срок действия – на выбор 6 или 12 месяцев. Процентная ставка – 0,01% годовых. Минимальная сумма депозита – 500$.

3. «Ощадбанк» поддержал инициативу Национального банка

Новый конвертационный депозит появится в линейке депозитов банка с 25 октября. Параметры нового депозита пока неизвестны, кроме срока – 6 месяцев.

4. Создатель Monobank провел опрос относительно целесообразности открытия нового конвертационного депозита

Один из создателей Monobank Олег Гороховский в своем телеграмм-канале «ОГо!» провел опрос, стоит ли программировать такой депозит в приложении monobank. Три четверти подписчиков канала высказались против:

5. Sportbank скопировал одну из важных «фишек» у Monobank

По аналогии с monobank’овской Банкой, которую с начала войны начали активно использовать для волонтерского сбора средств, в приложении Sportbank появилась функция «Общий сбор средств».

Чтобы запустить ее, надо перейти в раздел «Другие платежи» и выбрать пункт меню «Общий сбор средств».

Функция полезна тем, что позволяет проводить сбор средств как среди клиентов банка, так и клиентов других банков, поскольку создается уникальная ссылка, перейдя по которой, можно ввести данные карты и присоединиться к сбору. Собранные средства сразу поступают на выбранный карточный счет: это может быть и основная кредитная карта, и дебетовая «sport белая».

6. UnexBank внедрил дистанционное открытие счетов

С 13 октября каждый желающий может стать клиентом, не посещая отделение банка, и открыть карту «Unex Smart».

«Unex Smart» — дебетовая карта с возможностью подключения кредитного лимита до 50 тысяч гривен и льготным периодом до 62 дней. Но на период действия военного положения кредитный лимит по карте не устанавливается.