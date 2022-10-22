Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк запропонував новий інструмент захисту гривневих заощаджень від курсових коливань

Починаючи з 21 жовтня всі охочі зможуть купувати долари США за офіційним курсом НБУ з подальшим їх розміщенням на терміновий депозит у банку та обов'язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення терміну депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції. Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежені. Процентна ставка за депозитом встановлюватиметься відповідно до процентної політики банків. Термін депозиту – від 6 місяців із можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

За оцінками Національного банку, такий інструмент створить для громадян додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що сприятиме зниженню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку.

З повним текстом повідомлення можна ознайомитися на офіційному сайті НБУ.

2. «ПриватБанк» першим відреагував на нову ініціативу НБУ та впровадив новий депозит «Капітал»

З 21 жовтня (тобто з дати початку дії нової Постанови НБУ) ПриватБанк запустив новий валютний депозит Капітал, за допомогою якого можна конвертувати гривню у валюту за курсом НБУ.

Термін дії – на вибір 6 чи 12 місяців. Процентна ставка – 0,01% річних. Мінімальна сума депозиту – 500 $.

3. Ощадбанк підтримав ініціативу Національного банку

Новий депозит конвертації з'явиться в лінійці депозитів банку з 25 жовтня. Параметри нового депозиту поки що невідомі, крім терміну – 6 місяців.

4. Автор Monobank провів опитування щодо доцільності відкриття нового конвертаційного депозиту

Один із творців Monobank Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі «ОГо!» провів опитування, чи варто програмувати такий депозит у додатку monobank. Три чверті передплатників каналу висловилися проти:

5. Sportbank скопіював одну з важливих «фішок» у Monobank

За аналогією з monobank'івською Банкою, яку з початку війни почали активно використовувати для волонтерського збору коштів, у додатку Sportbank з'явилася функція «Загальний збір коштів».

Щоб запустити її, потрібно перейти до розділу «Інші платежі» та вибрати пункт меню «Загальний збір коштів».

Функція корисна тим, що дозволяє проводити збір коштів як серед клієнтів банку, так і клієнтів інших банків, оскільки створюється унікальне посилання, перейшовши по якому можна ввести дані картки і приєднатися до збору. Зібрані кошти відразу надходять на обраний картковий рахунок: це може бути і основна кредитна картка, і дебетова біла sport.

6. UnexBank впровадив дистанційне відкриття рахунків

З 13 жовтня кожен охочий може стати клієнтом, не відвідуючи відділення банку, та відкрити картку «Unex Smart».

«Unex Smart» – дебетова карта з можливістю підключення кредитного ліміту до 50 тисяч гривень та пільговим періодом до 62 днів. Але на період дії воєнного стану кредитний ліміт за карткою не встановлюється.