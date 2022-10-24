Почему доллар падает и сколько он может стоить через неделю

Главным событием прошлой недели, оказавшим ключевое влияние на настроения и поведение валютного рынка Украины, стало очередное заседание Правления Национального банка по вопросам монетарной политики, состоявшееся в четверг 20 октября.

Как известно, на нем обсуждались два основных вопроса:

1) что делать с учетной ставкой НБУ, которая с 3 июня установлена на уровне 25%;

2) как поступить с официальным курсом доллара, который с 21 июля зафиксирован на уровне 36,5686 гривен.

Интрига усиливалась еще и тем, что впервые на этом заседании председательствовал недавно назначенный Главой Национального банка Украины Андрей Пышный. Но к счастью для валютного рынка, было принято правильное решение: не изменять учетную ставку и не трогать официальный курс доллара. Они остались на прежних уровнях.

Валютный рынок очень позитивно воспринял «меседж стабильности», поступивший от банковского регулятора. Не секрет, что незадолго до заседания по рынку бродили слухи о скором повышении официального курса, что могло спровоцировать рост рыночного курса наличного доллара. И как только они не оправдались, гривна тут же начала укрепляться.

К обеду понедельника 24 октября ценник на продажу наличного «американца» в столице опустился до уровня 40,40 гривен. Подешевел доллар и в других областных центрах: так, в Виннице и Черкассах его уже продают по киевской цене, в Ужгороде и Житомире – по 40,45 гривен, в Днепре – по 40,47 гривен, в Харькове – по 40,49 гривен. Еще дешевле можно приобрести американскую валюту на западе Украины: в Хмельницком и Ивано-Франковске ценник опустили до 40,35 гривен, а во Львове – до 40,30 гривен. Операторы наличного валютного рынка сообщают порталу «Курс Украины» о практически полном отсутствии интереса к покупкам со стороны населения. В то же время предложение валюты с каждым днем становится все больше. Одно из объяснений происходящему – население активно готовится к трудной зиме, в частности, закупает бензиновые и дизельные электрогенераторы. На фоне более важных жизненных потребностей интерес к валюте снизился. Тем более, что имеющиеся финансовые инструменты – конвертационные депозиты – позволяют застраховаться от девальвации даже по более выгодной цене, чем в обменниках.

Чего дальше ожидать от валютного курса?

Как показал опыт, массированные атаки на объекты энергосистемы не смогли спровоцировать панический рост курса доллара. А стабильность, задекларированная Нацбанком, только еще больше укрепила мнение украинцев, что за долларом и евро сейчас гоняться не стоит. Аналитики портала «Курс Украины» рассматривают два равновероятных сценария развития ситуации на валютном рынке. Первый – курс доллара стабилизируется в небольшом диапазоне (например, 40,35-40,65 гривен), в котором и будут происходить незначительные колебания в ближайшие месяц-полтора.

Второй – доллар продолжит дешеветь и в течение недели-двух может опуститься на продаже до уровня 40,00 гривен. А при удачном стечении обстоятельств (например, прекращении массированных ракетных атак и успехах ВСУ на фронте) – попытаться пробить этот уровень.

Ближайшие дни покажут, по какому сценарию будут развиваться события.

Резкого роста курса доллара в ближайшие дни (неделю-две) ждать не стоит. Предпосылок для этого в настоящий момент нет.