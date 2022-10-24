Чому долар падає і скільки він може коштувати за тиждень

Головною подією минулого тижня, яка вплинула на настрої та поведінку валютного ринку України, стало чергове засідання Правління Національного банку з питань монетарної політики, яке відбулося в четвер 20 жовтня.

Як відомо, на ньому обговорювалися два основні питання:

1) що робити з обліковою ставкою НБУ, яка з 3 червня встановлена на рівні 25%;

2) як вчинити з офіційним курсом долара, який із 21 липня зафіксовано на рівні 36,5686 гривень.

Інтрига посилювалася ще й тим, що вперше на цьому засіданні головував нещодавно призначений Головою Національного банку України Андрій Пишний. Але, на щастя для валютного ринку, було ухвалено правильне рішення: не змінювати облікову ставку і не чіпати офіційного курсу долара. Вони залишилися на колишніх рівнях.

Валютний ринок дуже позитивно сприйняв «меседж стабільності», що надійшов від банківського регулятора. Не секрет, що незадовго до засідання по ринку ходили чутки про швидке підвищення офіційного курсу, що могло спровокувати зростання ринкового курсу готівкового долара. І як тільки вони не справдилися, гривня відразу почала зміцнюватися.

На обід понеділка, 24 жовтня, цінник на продаж готівкового «американця» у столиці опустився до рівня 40,40 гривень. Подешевшав долар і в інших обласних центрах: у Вінниці та Черкасах його вже продають за київською ціною, в Ужгороді та Житомирі – по 40,45 гривень, у Дніпрі – по 40,47 гривень, у Харкові – по 40,49 гривень. Ще дешевше можна придбати американську валюту на заході України: у Хмельницькому та Івано-Франківську цінник опустили до 40,35 гривень, а у Львові – до 40,30 гривень. Оператори готівкового валютного ринку повідомляють порталу «Курс України» про практично повну відсутність інтересу до покупок з боку населення. Водночас пропозиція валюти з кожним днем стає дедалі більшою. Одне з пояснень того, що відбувається, – населення активно готується до важкої зими, зокрема, закуповує бензинові та дизельні електрогенератори. На тлі найважливіших життєвих потреб інтерес до валюти знизився. Тим більше, що наявні фінансові інструменти – депозити конвертацій – дозволяють застрахуватися від девальвації навіть за вигіднішою ціною, ніж в обмінниках.

Що далі чекати від валютного курсу?

Як показав досвід, масовані атаки на об'єкти енергосистеми не змогли спровокувати панічного зростання курсу долара. А стабільність, задекларована Нацбанком, тільки ще більше зміцнила думку українців, що за доларом та євро зараз ганятися не варто. Аналітики порталу «Курс України» розглядають два рівноймовірні сценарії розвитку ситуації на валютному ринку. Перший – курс долара стабілізується у невеликому діапазоні (наприклад, 40,35-40,65 гривень), у якому й відбуватимуться незначні коливання протягом найближчих місяця-півтора.

Другий – долар продовжуватиме дешевшати і протягом тижня-двох може опуститися на продажі до рівня 40,00 гривень. А за вдалого збігу обставин (наприклад, припинення масованих ракетних атак та успіхів ЗСУ на фронті) – спробувати пробити цей рівень.

Найближчі дні покажуть, за яким сценарієм будуть розвиватися події.

Різкого зростання курсу долара найближчими днями (тиждень-два) чекати не варто. Передумов для цього зараз немає.