Риши Сунак становится новым премьер-министром Британии

Лидер Палаты общин Великобритании Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Таким образом, новым премьером станет Риши Сунак, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ее Twitter.

"Мы выбрали нашего следующего премьер-министра. Это решение является историческим и еще раз свидетельствует о разнообразии и таланте нашей партии. У Риши есть моя полная поддержка" , - говорится в заявлении Мордонт.

По ее словам, новому правительству консерваторов нужно объединиться перед страной и новым премьером, чтобы вместе работать на благо британцев.

"Нам предстоит проделать большую работу" , - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что более половины членов британского парламента от Консервативной партии отдали свои голоса за Риши Сунака.

Согласно нынешней процедуре, выборов премьера не будет, поскольку у Сунака нет соперников в борьбе за эту должность. Накануне Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру, хотя заручился необходимой поддержкой.