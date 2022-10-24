Ріші Сунак стає новим прем'єр-міністром Британії

Лідер Палати громад Великої Британії Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з виборів прем'єр-міністра Великої Британії та голови Консервативної партії. Таким чином, новим прем'єром стане Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє її Twitter .

"Ми обрали нашого наступного прем'єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз свідчить про різноманітність і талант нашої партії. Ріші має мою повну підтримку" , - йдеться в заяві Мордонт.

За її словами, новому уряду консерваторів треба об'єднатися перед країною та новим прем'єром, щоб разом працювати на благо британців.

"Нам належить зробити велику роботу" , - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад половина членів британського парламенту від Консервативної партії віддали свої голоси за Ріші Сунака.

Згідно з нинішньою процедурою, виборів прем'єра не буде, оскільки Сунак не має суперників у боротьбі за цю посаду. Напередодні Борис Джонсон відмовився висувати свою кандидатуру, хоч заручився необхідною підтримкою.