Зеленский подписал закон о национализации системных банков в условиях войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (законопроект №8069) об особенности выведения из рынка системно важного банка в условиях военного положения, сообщает Экономическая правда.

В карточке документа указано, что закон подписан 26 октября.

Как уточнил соавтор законопроекта, заместитель председателя финансового комитета Совета Ярослав Железняк, закон вступает в силу через день после опубликования.

Закон предоставляет Минфину право по предложению НБУ участвовать в выводе с рынка системно важного банка по основаниям, наступившим во время осуществленной РФ агрессии против Украины.

При этом национализация системно важного банка будет происходить через процедуру отнесения банка к категории неплатежеспособных, однако не потребует докапитализации со стороны государства - продажа банка за 1 грн будет проводиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка на день принятия НБУ соответствующего решения.

Фонд не будет производить изменение размера уставного капитала неплатежеспособного системно важного банка, деноминацию акций такого банка, в том числе не будет проводить обмен денежных обязательств банка на акции допэмиссии.

Отметим, что в настоящее время в перечень системно важных банков входят 14 украинских банков, в том числе все 4 государственных банка, частные украинские банки и банки с иностранным капиталом, в частности Альфа-Банк. В отношении владельцев последнего российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена были введены международные санкции.