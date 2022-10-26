Зеленський підписав закон про націоналізацію системних банків в умовах війни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт №8069) щодо особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану, повідомляє Економічна правда.

У картці документу вказано, що закон підписано 26 жовтня.

Як уточнив співавтор законопроєкту, заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк, закон набирає чинності через день після опублікування.

Закон надає Мінфіну право за пропозицією НБУ брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку з підстав, які настали під час здійсненої РФ агресії проти України.

При цьому націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не потребуватиме докапіталізації з боку держави - продаж банку за 1 грн буде проводитись незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день прийняття НБУ відповідного рішення.

Фонд не здійснюватиме зміну розміру статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку, деномінацію акцій такого банку, у тому числі не буде проводити обміну грошових зобов’язань банку на акції додаткової емісії.

Зазначимо, що наразі до переліку системно важливих банків входять 14 українських банків, зокрема всі 4 державні банки, приватні українські банки та банки з іноземним капіталом, зокрема "Альфа-Банк". Щодо власників останнього, російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена було запроваджено міжнародні санкції.