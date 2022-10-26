ОК "Юг": подразделения ВСУ выполнили 150 огневых задач на юге страны

Ракетно-артиллерийские подразделения украинских сил выполнили 150 огневых задач на юге страны, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения в течение ночи выполнили более 150 огневых задач. Потери противника дознаются" , — говорится в сообщении.

Также ВСУ сбили очередной российский дрон-камикадзе в Николаевской области.

По данным командования, в районе временно оккупированного Крыма находятся 9️ кораблей и катеров, среди которых 3 больших десантных корабля и 3 носителя крылатых ракет, в том числе подлодка. В готовности к применению 20 ракет типа Калибр.

По данным Оперативного командования Юг, Силы обороны Украины освободили уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области, в которых проживает более 12 тысяч человек. Министр обороны Алексей Резников говорил, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области.