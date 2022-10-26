ОК "Південь": підрозділи ЗСУ виконали 150 вогневих завдань на півдні країни

Ракетно-артилерійські підрозділи українських сил виконали 150 вогневих завдань на півдні країни, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь у Facebook.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі виконали понад 150 вогневих завдань. Втрати противника дорозвідуються" , — йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ збили черговий російський дрон-камікадзе у Миколаївській області.

За даними командування, в районі тимчасово окупованого Криму знаходяться 9 кораблів і катерів, серед яких 3 великі десантні кораблі та 3 носії крилатих ракет, у тому числі підводний човен. У готовності до застосування 20 ракет типу Калібр.

За даними Оперативного командування Південь, Сили оборони України звільнили вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області, в яких мешкає понад 12 тисяч осіб. Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що дощова погода трохи сповільнила наступ ЗСУ у Херсонській області.