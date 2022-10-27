НПУ: В Харьковской области нашли еще одно массовое захоронение

В Боровском районе Харьковской области было обнаружено массовое захоронение с телами не менее 17 человек, среди которых военнослужащие ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По предварительным данным, в могиле похоронены по меньшей мере 17 человек - гражданских и военных ВСУ. Три тела военнослужащих следователи изъяли в первый день работы" , - рассказали в полиции.

Жители села Копанки рассказали следствию, что оккупанты собирали тела погибших по всему району.

Еще 13 апреля их привезли на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда. Затем место захоронения сравняли танками, рассказали местные.