НПУ: В Харьковской области нашли еще одно массовое захоронение
В Боровском районе Харьковской области было обнаружено массовое захоронение с телами не менее 17 человек, среди которых военнослужащие ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"По предварительным данным, в могиле похоронены по меньшей мере 17 человек - гражданских и военных ВСУ. Три тела военнослужащих следователи изъяли в первый день работы", - рассказали в полиции.
Жители села Копанки рассказали следствию, что оккупанты собирали тела погибших по всему району.
Еще 13 апреля их привезли на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда. Затем место захоронения сравняли танками, рассказали местные.
"Как говорят местные, наши военные погибли в бою и их здесь похоронили. Россияне не поставили никакой отметки на могиле и не давали это сделать местным. Лишь на Пасху разрешили людям прийти на кладбище. Люди нашли три креста, и таким образом обозначили периметр могилы, убрали сорняки. Все изъятые тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти", - рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области.