НПУ: На Харківщині знайшли ще одне масове поховання

У Борівському районі Харківської області було виявлено масове поховання із тілами щонайменше 17 осіб, серед яких військовослужбовці ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції﻿.

"За попередніми даними, в могилі поховано щонайменше 17 людей – цивільних та військових ЗСУ. Три тіла військовослужбовців слідчі вилучили у перший день роботи" , - розповіли у поліції.

Жителі села Копанки розповіли слідству, що окупанти збирали тіла загиблих по всьому району.

Ще 13 квітня привезли на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди. Потім місце поховання зрівняли танками, розповіли місцеві.