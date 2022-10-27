НПУ: На Харківщині знайшли ще одне масове поховання
У Борівському районі Харківської області було виявлено масове поховання із тілами щонайменше 17 осіб, серед яких військовослужбовці ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
"За попередніми даними, в могилі поховано щонайменше 17 людей – цивільних та військових ЗСУ. Три тіла військовослужбовців слідчі вилучили у перший день роботи", - розповіли у поліції.
Жителі села Копанки розповіли слідству, що окупанти збирали тіла загиблих по всьому району.
Ще 13 квітня привезли на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди. Потім місце поховання зрівняли танками, розповіли місцеві.
"Як кажуть місцеві, наші військові загинули в бою і їх тут поховали. Росіяни не поставили жодної позначки на могилі і не давали це зробити селянам. Лише на Великдень дозволили людям прийти на кладовище. Люди знайшли три хрести, і у такий спосіб позначили периметр могили, прибрали бур’яни. Всі вилучені тіла будуть направлені на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті", - розказав заступник начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області.