Воздушные силы: РФ исчерпала запасы Искандеров, но остаются ракеты Х-22 и С-300

У России заканчиваются Искандеры, поэтому Москва пытается получить баллистические ракеты у Ирана. Однако у страны-агрессора все еще остаются ракеты Х-22 и С-300, сообщает Новое время.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

"Ракет мало. Их больше нигде не взять, кроме как у Ирана. Еще Северная Корея у них союзник. Ракеты Искандер у противника в очень серьезном дефиците. Неприкосновенный запас они уже исчерпывают, исчерпали собственно. Поэтому баллистические ракеты они просят у Ирана" , — сказал Игнат.

Спикер добавил, что россияне наносят удары Искандерами только по критической инфраструктуре, а не по военным целям.

"Что-то у них еще остается. Они имеют Х-22 в достаточном количестве. Непонятно, какое состояние ракет и насколько точно они будут лететь. И плюс не будем забывать, что ракет С-300 у них могут быть тысячи" , — подчеркнул он.

14 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что у России осталось 609 высокоточных ракет из 1844, которые она имела в своем арсенале в начале полномасштабного вторжения в Украину.

По данным министра, в арсенале России осталось: