Повітряні сили: РФ вичерпала запаси Іскандерів, але залишаються ракети Х-22 та С-300
У Росії закінчуються Іскандери, тому Москва намагається отримати балістичні ракети в Ірану. Однак у країни-агресора все ще залишаються ракети Х-22 та С-300, повідомляє Новое время.
Про це повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.
"Ракет мало. Їх більше ніде не взяти, окрім Ірану. Ще Північна Корея у них союзник. Ракети Іскандер у супротивника у дуже серйозному дефіциті. Недоторканний запас вони вже вичерпують, вичерпали власне. Тому балістичні ракети вони просять у Ірану", - сказав Ігнат.
Спікер додав, що росіяни завдають ударів Іскандерам тільки по критичній інфраструктурі, а не по військових цілях.
"Щось у них ще лишається. Вони мають Х-22 у достатній кількості. Незрозуміло, який стан ракет і наскільки точно вони летітимуть. І плюс не забуватимемо, що ракет С-300 у них можуть бути тисячі", — наголосив він.
14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Росії залишилося 609 високоточних ракет з 1844, які вона мала у своєму арсеналі на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
За даними міністра, в арсеналі Росії залишилося:
- 124 ракети Іскандер із 900, які були на початку вторгнення;
- 272 Калібра з 500;
- 213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 з 444.