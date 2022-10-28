Повітряні сили: РФ вичерпала запаси Іскандерів, але залишаються ракети Х-22 та С-300

У Росії закінчуються Іскандери, тому Москва намагається отримати балістичні ракети в Ірану. Однак у країни-агресора все ще залишаються ракети Х-22 та С-300, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

"Ракет мало. Їх більше ніде не взяти, окрім Ірану. Ще Північна Корея у них союзник. Ракети Іскандер у супротивника у дуже серйозному дефіциті. Недоторканний запас вони вже вичерпують, вичерпали власне. Тому балістичні ракети вони просять у Ірану" , - сказав Ігнат.

Спікер додав, що росіяни завдають ударів Іскандерам тільки по критичній інфраструктурі, а не по військових цілях.

"Щось у них ще лишається. Вони мають Х-22 у достатній кількості. Незрозуміло, який стан ракет і наскільки точно вони летітимуть. І плюс не забуватимемо, що ракет С-300 у них можуть бути тисячі" , — наголосив він.

14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Росії залишилося 609 високоточних ракет з 1844, які вона мала у своєму арсеналі на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними міністра, в арсеналі Росії залишилося: